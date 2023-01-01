Visual Studio Code Web

Полегшена версія VS Code, яка повністю працює в браузері. Відкрийте папку на локальній машині та почніть кодувати. З доступністю vscode.dev ми нарешті починаємо реалізувати наше оригінальне бачення створення інструменту розробки, який може працювати повністю без сервера в браузері.

Вебсайт: vscode.dev

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