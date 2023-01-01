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SimScale

SimScale

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Вебсайт: simscale.com

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SimScale — це повнохмарне програмне забезпечення для моделювання CAE, яке допомагає виконувати CFD, FEA та теплове моделювання для моделей САПР у хмарі.

Вебсайт: simscale.com

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