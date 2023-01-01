Знімайте простори в 3D за допомогою iPad або iPhone. Заощаджуйте години на польових вимірюваннях, кресленнях і моделях CAD

Вебсайт: canvas.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Canvas Web». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.