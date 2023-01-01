WebCatalog
Dimensions

Dimensions

dimensions.com

Користуватися вебзастосунком

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Dimensions.com — це постійна довідкова база даних креслень із розмірами, що документують стандартні вимірювання та розміри повсякденних предметів і просторів, які складають наш світ. Dimensions.com, створений як універсальний ресурс для кращої передачі основних властивостей, систем і логіки нашого антропогенного середовища, є глобальною платформою для підвищення суспільних і професійних знань про життя та дизайн.

Вебсайт: dimensions.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dimensions». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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