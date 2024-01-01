Simpl — це провідна в Індії мережа оплати в один дотик, призначена для того, щоб зробити платежі непомітними та інтелектуальними для грошей. Він прагне до спрощення та демократизації цифрової трансформації в платіжному просторі. Будучи провідною платформою споживчого досвіду в Індії, Simpl має на меті розширити можливості продавців будувати довірчі стосунки з клієнтами, одну транзакцію за раз. Маючи понад 26 000 доступних продавців і мільйони довірених користувачів по всій Індії, Simpl передбачає створення інклюзивного досвіду цифрових платежів для Індії, який розширить можливості та зміцнить довіру між продавцями та їхніми клієнтами. Simpl надає повне рішення для конверсії електронної комерції. Це дозволяє продавцям надавати клієнтам оплату в один дотик, захист покупців і можливість оплати пізніше, щоб вони відчували себе в безпеці та довірі під час покупок в Інтернеті. Завдяки Simpl торговці можуть надати споживачам простий, безпечний та інтуїтивно зрозумілий досвід користувача.

Вебсайт: getsimpl.com

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