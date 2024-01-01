Simpl

Simpl

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Вебсайт: getsimpl.com

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Simpl — це провідна в Індії мережа оплати в один дотик, призначена для того, щоб зробити платежі непомітними та інтелектуальними для грошей. Він прагне до спрощення та демократизації цифрової трансформації в платіжному просторі. Будучи провідною платформою споживчого досвіду в Індії, Simpl має на меті розширити можливості продавців будувати довірчі стосунки з клієнтами, одну транзакцію за раз. Маючи понад 26 000 доступних продавців і мільйони довірених користувачів по всій Індії, Simpl передбачає створення інклюзивного досвіду цифрових платежів для Індії, який розширить можливості та зміцнить довіру між продавцями та їхніми клієнтами. Simpl надає повне рішення для конверсії електронної комерції. Це дозволяє продавцям надавати клієнтам оплату в один дотик, захист покупців і можливість оплати пізніше, щоб вони відчували себе в безпеці та довірі під час покупок в Інтернеті. Завдяки Simpl торговці можуть надати споживачам простий, безпечний та інтуїтивно зрозумілий досвід користувача.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL).

Вебсайт: getsimpl.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

tamara.co

Zilch

Zilch

zilch.com

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Paythen

Paythen

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relaypayments.com

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Clixtell

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