Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Malga» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Malga — це API для прийому платежів від кількох платіжних постачальників. Malga надає цифровим компаніям доступ до кількох платіжних сервісів за допомогою єдиної інтеграції та можливість переходу між ними на основі транзакцій без написання коду.

Вебсайт: malga.io

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