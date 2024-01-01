Malga

Malga

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Вебсайт: malga.io

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Malga — це API для прийому платежів від кількох платіжних постачальників. Malga надає цифровим компаніям доступ до кількох платіжних сервісів за допомогою єдиної інтеграції та можливість переходу між ними на основі транзакцій без написання коду.

Вебсайт: malga.io

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