Альтернативи - Simpl

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay повністю інтегрована з усіма вашими улюбленими магазинами. Робіть покупки, як зазвичай, а потім виберіть Afterpay як спосіб оплати під час оформлення замовлення. Перші клієнти проходять швидку реєстрацію, а клієнти, які повертаються, просто входять.

Klarna

Klarna

klarna.com

Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.

Affirm

Affirm

affirm.com

Платіть у власному темпі. Коли ви купуєте через Affirm, ви завжди точно знаєте, що ви винні і коли закінчите платити. Немає прихованих комісій — навіть комісії за прострочення.

Zip

Zip

zip.co

Сплачуйте 4 частинами та купуйте в Інтернеті або в будь-якому магазині, де приймають Visa, Apple Pay і Google. Купуйте розумніше!

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle дає змогу покупцям робити покупки сьогодні та здійснювати 4 безвідсоткові платежі протягом 6 тижнів! Збільште кількість конверсій, AOV і задоволеність клієнтів.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Купуйте зараз і сплачуйте понад 6 щотижневих безвідсоткових платежів одним способом оплати за допомогою Laybuy. Нові бренди додаються щодня, тому перевіряйте знову!

Tamara

Tamara

tamara.co

Покупки мають приносити задоволення, без стресу. З Tamara ви можете розділити свої платежі – абсолютно без відсотків. Платіжний засіб, а не за уявою; Виберіть Тамару на касі та розділіть свій рахунок на безвідсоткові платежі

Zilch

Zilch

zilch.com

Купуйте зараз, платіть пізніше за допомогою Zilch. Купуйте будь-де в Інтернеті та оплачуйте покупку протягом 6 тижнів 4 частинами.

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Нескінченне зростання, одна платформа. Як ми працюємо для Merchants. Запропонуйте своїм клієнтам простіший спосіб оплати. Дозвольте їм платити 6 тижневих безвідсоткових платежів, одночасно отримуючи ваш платіж негайно. Нижчі ціни означають коротші платіжні цикли та постійних клієнтів вашого бренду.

Paythen

Paythen

paythen.co

Paython дозволяє легко пропонувати прості платіжні плани, підписки тощо, а вбудовані засоби автоматизації зменшують вашу зайнятість. Код чи технічне ноу-хау не потрібні. Просто підключіть свій обліковий запис Stripe і почніть менш ніж за хвилину.

Mondu

Mondu

mondu.ai

Mondu сприяє інноваціям у B2B-платежах. Привівши платежі B2B до рівня B2C і поставивши клієнтів у центр платіжного потоку, Mondu забезпечує безперебійний і найсучасніший досвід. Рішення Mondu дозволяє продавцям і торговим майданчикам пропонувати своїм бізнес-клієнтам у Європі та Великобританії найпо...

Partial.ly

Partial.ly

partial.ly

Partial.ly дає змогу запропонувати своїм клієнтам індивідуальний гнучкий план оплати, щоб почати платежі негайно.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...

Vartana

Vartana

vartana.com

Vartana — це комплексна платформа для закриття продажів і фінансування корпоративних продажів B2B, яка спрощує те, як торгові представники закривають угоди та платять покупці, спрощуючи процес закриття та усуваючи відстрочку термінів платежу.

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