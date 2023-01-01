Aadhaar eSign і eKYC, цифрові підписи (DSC), eNACH (електронні мандати NPCI), платформа цифрової документації. Провідна цифрова трансформація Індії.

Вебсайт: digio.in

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