Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Signitic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Managing all your email signatures is a constant battle of updating links, images, and campaign taglines to stay current. Until today, because now you can use Signitic. Signitic is a tool that lets you create and customize an unlimited number of email signatures for more leads and better campaigns.

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