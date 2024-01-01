Shimoku

Shimoku

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: shimoku.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shimoku» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Shimoku дозволяє різним командам використовувати потенціал ШІ. Засновники стартапів можуть запускати AI SaaS під керівництвом експерта. Розробники Python можуть створювати програми штучного інтелекту за допомогою «Low-Code». Маркетинг і продажі можуть використовувати можливості продажу, визначені ШІ.
Категорії:
Business
Machine Learning Software

Вебсайт: shimoku.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shimoku». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

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V7

v7labs.com

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Acquire.com

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realpython.com

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Vue.ai

vue.ai

Aiva-SaaS

Aiva-SaaS

blockbridge.in

Leadgenerator.io

Leadgenerator.io

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