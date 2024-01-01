Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shimoku» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Shimoku дозволяє різним командам використовувати потенціал ШІ. Засновники стартапів можуть запускати AI SaaS під керівництвом експерта. Розробники Python можуть створювати програми штучного інтелекту за допомогою «Low-Code». Маркетинг і продажі можуть використовувати можливості продажу, визначені ШІ.

Вебсайт: shimoku.com

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