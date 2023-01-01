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SASIP Institute

SASIP Institute

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Вебсайт: sasipinstitute.com

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SASIP Institute (Pvt) Ltd є піонером у сфері вищої освіти на Шрі-Ланці з 2008 року. Бренд SASIP тепер є синонімом досконалості освіти та лідерства на ринку в поточному освітньому середовищі країни.

Вебсайт: sasipinstitute.com

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