Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Recart» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ми швидко розвиваємо бренди електронної комерції за допомогою SMS-маркетингу/ Recart SMS генерує майже 30% доходу Shopify для наших провідних брендів і забезпечує 36,8-кратне рентабельність інвестицій для всіх клієнтів. Дозвольте нам зробити те саме для вас.

Вебсайт: recart.com

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