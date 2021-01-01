Альтернативи - Recart

Global Message Services

gms-worldwide.com

Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на осно...