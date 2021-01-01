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Альтернативи - Recart

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

Spike

Spike

spikenow.com

Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Drift

Drift

drift.com

Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

CallFire

CallFire

callfire.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.

Botpress

Botpress

botpress.com

Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.

Continually

Continually

continual.ly

Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

Messagely

Messagely

messagely.com

Програмне забезпечення для підтримки клієнтів і платформа обміну повідомленнями від Messagely. Ведіть змістовніші розмови із щасливішими клієнтами та швидше розвивайте свій бізнес.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі

Landbot

Landbot

landbot.io

Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.

Engati

Engati

engati.com

Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.

Branch

Branch

branch.io

Цифрові бренди ростуть у відділенні. Розвивайте свій бізнес за допомогою рішень корпоративного рівня, розроблених для збільшення взаємодії користувачів і забезпечення цілісного вимірювання ефективності маркетингу на всіх пристроях, каналах і платформах.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.

Storyly

Storyly

storyly.io

Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.

Userlike

Userlike

userlike.com

Перетворіть миттєві чати на довгострокових клієнтів. Програмне забезпечення для живого чату, яке тримає ваших клієнтів поруч. Почніть розмову на своєму веб-сайті, залишайтеся на зв’язку через програми обміну повідомленнями.

Braze

Braze

braze.com

Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...

Sender

Sender

sender.net

Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.

WotNot

WotNot

wotnot.io

Автоматизуйте взаємодію зі своїми поточними та майбутніми клієнтами вже сьогодні! Легко створити ботів, але важко отримати бажані результати. Ось тут на допомогу входить WotNot, надаючи послуги «зроблено для вас». Ми створюємо конвеєр кваліфікованих потенційних клієнтів, автоматизуємо вашу підтримку...

Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосового мовлення, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, не...

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду на основі штучного інтелекту на 20 каналах і понад 100 мовами.

Contlo

Contlo

contlo.com

Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизації маркетингу, чату та аналітики в реальному часі.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивніс...

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому...

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.

Attentive

Attentive

attentivemobile.com

Інноваційна платформа для збільшення кількості абонентів мобільного зв’язку та доставки актуальних повідомлень.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.

Iterable

Iterable

iterable.com

Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

Pypestream

Pypestream

pypestream.com

Pypestream — це американське корпоративне розмовне рішення ШІ для обслуговування клієнтів. Його заснував у квітні 2015 року Річард Смуллен, співзасновник Genesis Media LLC. Pypestream має офіси в Нью-Йорку та Сан-Франциско. Він набув популярності завдяки своїй платформі обміну повідомленнями Pypestr...

Appcues

Appcues

appcues.com

Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.

Global Message Services

Global Message Services

gms-worldwide.com

Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на осно...

JeffreyAI

JeffreyAI

jeffreyai.com

JeffreyAI — це інтелектуальна платформа взаємодії, яка допомагає зростаючим компаніям прискорити зростання шляхом автоматизації завдань з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. Діючи як CRM, JeffreyAI запрограмовано на економію вашого часу, збереження втраченого доходу та стимулювання прода...

Bonzo

Bonzo

getbonzo.com

Bonzo — це повний набір засобів автоматизації маркетингу та CRM для консультантів і малого бізнесу. Ми повертаємо «Взаємовідносини» в CRM за допомогою багатоканальності та охоплення соціальних мереж. Текстові повідомлення, відео, дзвінки, електронна пошта, соціальні мережі – усе це в Bonzo.

Customers.ai

Customers.ai

customers.ai

Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інст...

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