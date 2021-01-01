Альтернативи - Recart
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.
Continually
continual.ly
Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо
Appsflyer
appsflyer.com
Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Messagely
messagely.com
Програмне забезпечення для підтримки клієнтів і платформа обміну повідомленнями від Messagely. Ведіть змістовніші розмови із щасливішими клієнтами та швидше розвивайте свій бізнес.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
Landbot
landbot.io
Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.
Engati
engati.com
Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.
Branch
branch.io
Цифрові бренди ростуть у відділенні. Розвивайте свій бізнес за допомогою рішень корпоративного рівня, розроблених для збільшення взаємодії користувачів і забезпечення цілісного вимірювання ефективності маркетингу на всіх пристроях, каналах і платформах.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Text Request
textrequest.com
Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.
Userlike
userlike.com
Перетворіть миттєві чати на довгострокових клієнтів. Програмне забезпечення для живого чату, яке тримає ваших клієнтів поруч. Почніть розмову на своєму веб-сайті, залишайтеся на зв’язку через програми обміну повідомленнями.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
WotNot
wotnot.io
Автоматизуйте взаємодію зі своїми поточними та майбутніми клієнтами вже сьогодні! Легко створити ботів, але важко отримати бажані результати. Ось тут на допомогу входить WotNot, надаючи послуги «зроблено для вас». Ми створюємо конвеєр кваліфікованих потенційних клієнтів, автоматизуємо вашу підтримку...
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосового мовлення, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, не...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду на основі штучного інтелекту на 20 каналах і понад 100 мовами.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
GoSquared
gosquared.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизації маркетингу, чату та аналітики в реальному часі.
TextUs
textus.com
TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивніс...
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому...
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.
Attentive
attentivemobile.com
Інноваційна платформа для збільшення кількості абонентів мобільного зв’язку та доставки актуальних повідомлень.
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — це американське корпоративне розмовне рішення ШІ для обслуговування клієнтів. Його заснував у квітні 2015 року Річард Смуллен, співзасновник Genesis Media LLC. Pypestream має офіси в Нью-Йорку та Сан-Франциско. Він набув популярності завдяки своїй платформі обміну повідомленнями Pypestr...
Appcues
appcues.com
Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на осно...
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI — це інтелектуальна платформа взаємодії, яка допомагає зростаючим компаніям прискорити зростання шляхом автоматизації завдань з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. Діючи як CRM, JeffreyAI запрограмовано на економію вашого часу, збереження втраченого доходу та стимулювання прода...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — це повний набір засобів автоматизації маркетингу та CRM для консультантів і малого бізнесу. Ми повертаємо «Взаємовідносини» в CRM за допомогою багатоканальності та охоплення соціальних мереж. Текстові повідомлення, відео, дзвінки, електронна пошта, соціальні мережі – усе це в Bonzo.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інст...