Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Quilgo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Платформа онлайн-тестування – проста та надійна. Створюйте миттєві тести, проводите онлайн-оцінювання за допомогою камери штучного інтелекту та відстеження екрану та отримуйте сертифікати проходження.

Вебсайт: quilgo.com

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