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Qiuwen Encyclopedia, Qiuwen Together - онлайн-енциклопедія, створена волонтерами з метою створення онлайн-енциклопедії з відкритим авторським правом, високою якістю та багатим вмістом. «Qiuwen» — це публікація, ініційована Групою користувачів Вікіпедії в Китаї. Вона присвячена передачі динаміки місцевої та глобальної спільноти, допомагає зрозуміти пульс Вікімедіа та служить розвитку спільноти китайської Вікіпедії у січні 2019 року.

Вебсайт: qiuwenbaike.cn

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