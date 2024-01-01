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Qiuwen Encyclopedia, Qiuwen Together - онлайн-енциклопедія, створена волонтерами з метою створення онлайн-енциклопедії з відкритим авторським правом, високою якістю та багатим вмістом. «Qiuwen» — це публікація, ініційована Групою користувачів Вікіпедії в Китаї. Вона присвячена передачі динаміки місцевої та глобальної спільноти, допомагає зрозуміти пульс Вікімедіа та служить розвитку спільноти китайської Вікіпедії у січні 2019 року.

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