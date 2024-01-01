东方日报 Malaysia

В очах китайської громади Малайзії Oriental Daily — це китайська щоденна газета, яка наважується повідомляти правду, є незалежною та нейтральною, і є справжнім рупором народу, який дозволяє громадськості бачити правду про новинні події. «Oriental Daily» була заснована 29 вересня 2002 року. Її головний офіс розташований у столиці країни Куала-Лумпурі. Вона позиціонується як високоякісна газета для середнього та вищого класу, що фокусується на передачі знань та сприянні соціальному прогресу. З духом сміливості піонерів нових тенденцій Oriental Daily стала першою китайською щоденною газетою в Малайзії, яка вийшла в компактному форматі 1 липня 2007 року.

Вебсайт: orientaldaily.com.my

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