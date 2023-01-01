Оркестровка як послуга. Prefect Cloud 2 — це простий, потужний, масштабований спосіб автоматизувати та контролювати керовані робочі процеси, створені за допомогою Prefect 2.0, не турбуючись про переміщення даних.

Вебсайт: app.prefect.cloud

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Prefect Cloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.