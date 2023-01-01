PODS, або Portable On Demand Storage, є компанією з перевезення та зберігання. На додаток до портативних транспортних контейнерів для місцевих і далеких переїздів, PODS пропонує складські одиниці, які можна зберігати на під’їзді або в нашому закладі.

Вебсайт: pods.com

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