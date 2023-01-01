За допомогою програми Pl@ntNet визначте одну рослину на зображенні та долучіться до громадського наукового проекту щодо біорізноманіття рослин. Pl@ntNet — це програма, яка дозволяє ідентифікувати рослини, просто фотографуючи їх на смартфон. Дуже корисно, коли під рукою немає ботаніка! Pl@ntNet також є чудовим громадським науковим проектом: усі рослини, які ви фотографуєте, збираються та аналізуються вченими з усього світу, щоб краще зрозуміти еволюцію біорізноманіття рослин і краще його зберегти. Pl@ntNet дозволяє ідентифікувати та краще розуміти всі види рослин, що живуть у природі: квіткові рослини, дерева, трави, хвойні дерева, папороті, ліани, дикі салати чи кактуси. Pl@ntNet також може ідентифікувати велику кількість культивованих рослин (у парках і садах), але це не є його основною метою. Нам особливо потрібно, щоб користувачі Pl@ntNet інвентаризували дикорослі рослини, звісно, ​​ті, які ви можете спостерігати в природі, а також ті, що ростуть на тротуарах наших міст або посеред вашого городу! Чим більше візуальної інформації ви надасте Pl@ntNet про рослину, яку спостерігаєте, тим точнішою буде ідентифікація. Є справді багато рослин, які здалеку схожі один на одного, і іноді лише маленькі деталі відрізняють два види одного роду. Квіти, плоди та листя є найбільш характерними органами виду, і саме їх слід фотографувати в першу чергу. Але будь-яка інша деталь може стати в нагоді, наприклад, шипи, бруньки або волосся на стеблі. Фотографія всієї рослини (або дерева, якщо воно одне!) також є дуже корисною інформацією, але її часто недостатньо для надійної ідентифікації. Зараз Pl@ntNet дозволяє розпізнавати близько 20 000 видів. Нам ще далеко до 360 000 видів, що живуть на землі, але Pl@ntNet стає багатшим з кожним днем ​​завдяки внеску найдосвідченіших користувачів серед вас. Не бійтеся робити свій внесок! Ваше спостереження буде розглянуто спільнотою та може одного разу приєднатися до фотогалереї, що ілюструє види в додатку.

Вебсайт: plantnet.org

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