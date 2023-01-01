Bud - це візуальний щоденник життя ваших рослин. Виробники роками вели журнали, щоб відстежувати здоров’я та розвиток своїх рослин. Інформація, отримана в результаті моніторингу життєвого циклу рослин, допомогла з часом збільшити врожайність і ефективність. Дотепер більшість виробників використовували різноманітні інструменти для відстеження цієї інформації, аркуші Excel, документи Word, фотогалереї та старі добрі ручки та папір. Bud прагне зібрати все це в одному місці та надати виробникам організований спосіб відстеження зростання.

Вебсайт: growbud.co

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