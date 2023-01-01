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Nature's Notebook

Nature's Notebook

usanpn.org

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Nature's Notebook — це програма для спостереження та запису подій життєвого циклу рослин і тварин, як-от цвітіння та міграція птахів. Використовуйте цю програму, щоб позначати свої сайти, створювати список рослин і тварин і виходити в поле, щоб записувати спостереження протягом сезонів. Дізнайтеся більше на www.usanpn.org/nn/guidelines.

Вебсайт: usanpn.org

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