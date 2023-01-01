iSolarCloud забезпечує оперативний аналіз і мобільні послуги з експлуатації та технічного обслуговування для установок, що є розширенням веб-функцій. Послуги, що надаються в основному, це: підключення до установки, віддалена конфігурація параметрів, конфігурація WLAN, керування несправностями, повідомлення про тривоги, моніторинг пристроїв, сховище знань тощо .;

Вебсайт: isolarcloud.com

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