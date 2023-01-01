Finsheet – Ціна акцій у Excel і Google Таблицях. Finsheet БЕЗКОШТОВНО надає ринкові дані за понад 30 років (за 1 хвилину всередині дня), основні показники акцій і багато іншого в Excel і Google Таблицях.

Вебсайт: finsheet.io

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