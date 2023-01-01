Додаток Trading Economics надає своїм користувачам економічний календар, курси валют, індекси фондового ринку, дохідність державних облігацій і ціни на товари. Користувачі також можуть отримувати сповіщення про економічні показники, щойно їх опублікують. Встановіть цільові ціни, зміни цін, записуйте сповіщення про високий/низький рівень для фінансових ринків. TradingEconomics.com має понад 380 мільйонів переглядів сторінок з більш ніж 200 країн світу. Наші дані базуються на офіційних джерелах, а не на сторонніх постачальниках даних, і наші факти регулярно перевіряються на невідповідності.

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