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Worldometers

Worldometers

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Вебсайт: worldometers.info

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Актуальна світова статистика щодо населення, уряду та економіки, суспільства та ЗМІ, навколишнього середовища, їжі, води, енергії та здоров’я. Цікава статистика з годинником населення світу, втратою лісів цього року, викидом вуглекислого газу CO2, даними про голод у світі, спожиту енергію та багато іншого

Вебсайт: worldometers.info

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