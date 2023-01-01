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Hakai Magazine

Hakai Magazine

hakaimagazine.com

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Журнал Hakai досліджує науку, суспільство та навколишнє середовище в переконливих оповідях, які висвітлюють прибережне життя та явища.

Вебсайт: hakaimagazine.com

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