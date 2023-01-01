Photobucket — це американський веб-сайт для розміщення зображень і відео, набір веб-сервісів і онлайн-спільнота. Photobucket містить понад 10 мільярдів зображень від 100 мільйонів зареєстрованих користувачів. Штаб-квартира Photobucket знаходиться в Денвері, штат Колорадо. Веб-сайт був заснований у 2003 році Алексом Велчем і Дарреном Крісталом і отримав фінансування від Trinity Ventures. Його придбала Fox Interactive Media у 2007 році. У грудні 2009 року материнська компанія Fox, News Corp, продала Photobucket стартапу Ontela, який займається створенням мобільних зображень у Сіетлі. Потім Ontela перейменувала себе в Photobucket Inc. і продовжує працювати як Photobucket. Photobucket широко використовується як в особистих, так і в бізнес-цілях. Посилання з особистих акаунтів Photobucket часто використовуються для аватарок на форумах в Інтернеті, зберігання відео, вбудовування в блоги та поширення в соціальних мережах. Зображення, розміщені на Photobucket, часто пов’язані з онлайн-бізнесом, онлайн-аукціонами та веб-сайтами класифікованої реклами, як-от eBay і Craigslist. Станом на 30 червня 2017 року Photobucket відмовився від безкоштовної послуги хостингу та потребує річної підписки вартістю 99 доларів США, щоб дозволити зовнішні посилання на всі розміщені зображення, або річної підписки в розмірі 399 доларів США, щоб дозволити вставляти зображення на веб-сайти третіх осіб, такі як персональні блоги та форуми. Ця зміна політики, прийнята без попереднього повідомлення, викликала дуже суперечки. У результаті користувачі, які раніше покладалися на Photobucket для вільного розміщення вмісту, вбудованого на форуми, блоги та веб-сайти, повинні або сплачувати річну підписку (раніше не стягувалося), або перейти на інший сторонній сервер (багато з яких також закриваються). не працює або збирається платити за послуги; Tinypic, який залишався безкоштовним у власності Photobucket, був закритий у 2019 році) і відтворювати кожне посилання (потенційно тисячі) для кожної фотографії, яка раніше була пов’язана з Photobucket.

Вебсайт: photobucket.com

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