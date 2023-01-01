WebCatalog
image.canon

image.canon

image.canon

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «image.canon» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

image.canon — це хмарний сервіс, призначений для полегшення робочого процесу обробки зображень незалежно від того, чи є ви професіоналом, ентузіастом чи звичайним користувачем. Підключення камери Canon, сумісної з Wi-Fi, до служби image.canon дозволить вам безперешкодно завантажувати всі свої зображення та відео в оригінальному форматі та якості, отримувати доступ до них із спеціальної програми або веб-браузера та автоматично пересилати їх на комп’ютер. , мобільні пристрої та сторонні служби.

Вебсайт: image.canon

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «image.canon». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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