image.canon — це хмарний сервіс, призначений для полегшення робочого процесу обробки зображень незалежно від того, чи є ви професіоналом, ентузіастом чи звичайним користувачем. Підключення камери Canon, сумісної з Wi-Fi, до служби image.canon дозволить вам безперешкодно завантажувати всі свої зображення та відео в оригінальному форматі та якості, отримувати доступ до них із спеціальної програми або веб-браузера та автоматично пересилати їх на комп’ютер. , мобільні пристрої та сторонні служби.

Вебсайт: image.canon

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