Комплексне програмне забезпечення ERP для монтажних компаній OpusFlow® — це комплексна система ERP, орієнтована на монтажні компанії. Від сонячних панелей і теплових насосів до зарядних станцій, програмне забезпечення OpusFlow забезпечує спрощену бізнес-операцію.

Вебсайт: opusflow.io

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