Scoop — це просте, потужне програмне забезпечення для управління роботою та автоматизації нових енергетичних проектів, включаючи встановлення сонячних батарей, експлуатацію та технічне обслуговування сонячних батарей, управління сонячними проектами та технічне обслуговування вітрових електростанцій. Scoop дає змогу вашій команді досягти максимальної продуктивності за допомогою настроюваних галузевих шаблонів додатків прямо на мобільних пристроях.

Вебсайт: scoop.solar

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