Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nibol» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Nibol — це проста у використанні програма, яка поєднує систему управління офісом із робочими місцями, які можна бронювати. Це дає працівникам свободу працювати будь-де, будь то офіс компанії, їхній дім чи коворкінг.

Вебсайт: nibol.com

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