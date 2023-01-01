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Eufy Security

Eufy Security

eufy.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Eufy Security» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Додаток eufy Security дає вам можливість контролювати захист свого будинку за допомогою екосистеми eufy Security, включаючи такі продукти, як HomeBase, eufyCam, відеодверний дзвінок, датчик входу тощо. Просто увійдіть зі свого телефону, щоб перевірити безпеку свого будинку в будь-який час і в будь-якому місці.

Вебсайт: eufy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Eufy Security». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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