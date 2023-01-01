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Marfeel

Marfeel

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Вебсайт: marfeel.com

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Marfeel – це платформа аналізу контенту, яка допомагає видавцям і медіакомпаніям зрозуміти свій трафік, читачів і передплатників. Платформа Marfeel допомагає видавцям побудувати синергію та узгодити команди за допомогою обґрунтованих рішень, щоб розкрити весь потенціал свого вмісту та аудиторії. У штаб-квартирі в Барселоні та офісах у Нью-Йорку та Боготі Marfeel налічує понад 60 професіоналів. Працюючи з видавничою та рекламною індустрією з 2011 року, Marfeel є сертифікованим партнером Google із видавців, офіційним членом IAB і Prebid.org і продовжує розробляти нові технології для видавців.

Вебсайт: marfeel.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Marfeel». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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