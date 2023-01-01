Mafelo — це інтуїтивно зрозуміла програма для вибору та продажу фотографій. Ми дозволяємо вам вибирати та продавати фотографії своїм клієнтам. Замовник може вибрати фотографії, які йому найбільше подобаються.

Вебсайт: mafelo.com

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