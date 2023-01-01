Berg System

CRM, що об’єднує людей, процеси та технології Керуйте своєю клієнтською базою та перетворюйте хаос на впорядкований план дій, що веде до збільшення продажів. Система Berg – найкраща для середніх і великих команд продажів.

Вебсайт: bergsystem.pl

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