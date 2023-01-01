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geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl

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Вебсайт: mapy.geoportal.gov.pl

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Веб-сайт www.geoportal.gov.pl служить центральним вузлом інфраструктури просторової інформації, надаючи доступ до просторових даних і пов’язаних послуг.

Вебсайт: mapy.geoportal.gov.pl

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