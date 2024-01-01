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Журнал Vogue Polska — це веб-сайт, який допомагає бути в курсі того, що відбувається у світі моди, краси та мистецтва. Vogue Polska – це найсвіжіша інформація про моду та красу, тренди, презентації макіяжу, новини культури, колонки відомих журналістів та думки критиків.

Вебсайт: vogue.pl

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