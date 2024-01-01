Listen2It

Listen2It

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Вебсайт: getlisten2it.com

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Listen2It автоматично генерує аудіоверсію текстового вмісту за лічені секунди. Вибираючи з 600+ реалістичних голосів тексту в мовлення на 75 різних мовах, користувачі можуть надати своєму бренду унікальний голос. Крім того, listen2It дає користувачеві повний контроль для налаштування розширених елементів керування, таких як висота, швидкість, тон, створюючи мільйони голосових комбінацій. Він також пропонує вбудований аудіопрогравач із настроюваним дизайном, кольорами та кнопками відповідно до бренду. Його можна легко інтегрувати, просто вставивши код на веб-сайт або активувавши плагін у системі керування вмістом. На цьому список суперфункцій не закінчується. Користувачі також можуть збирати ключову інформацію та аналітику, щоб побачити, як працює їхній звук, що допомагає їм оптимізувати аудіовміст і залучити більше аудиторії».
Категорії:
Music & Audio
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: getlisten2it.com

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