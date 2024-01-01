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Laiye

Laiye

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Вебсайт: laiye.com

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Laiye є піонером Work Execution System, бізнес-технологічної структури, побудованої на синергії між людьми та цифровими працівниками. Програмне забезпечення Laiye об’єднує в одній платформі різноманітні інструменти, які компанії використовують для виконання цифрових завдань, наприклад інтелектуальну обробку документів (IDP), розмовний штучний інтелект, інтелектуальний аналіз процесів, інтелектуальну автоматизацію та інші. Крім того, великі мовні моделі та базові моделі використовуватимуться в процесі проектування та створення варіантів використання, що пришвидшить розробку та час для отримання цінності для клієнтів. Створений на основі відкритої екосистеми, Laiye допомагає компаніям оптимізувати технології, які вони вже мають. Laiye є першою компанією у своїй галузі, яка зобов’язалася повернути 100% ліцензійних зборів, якщо погоджені результати не будуть досягнуті.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: laiye.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Laiye». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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