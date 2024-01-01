Laiye є піонером Work Execution System, бізнес-технологічної структури, побудованої на синергії між людьми та цифровими працівниками. Програмне забезпечення Laiye об’єднує в одній платформі різноманітні інструменти, які компанії використовують для виконання цифрових завдань, наприклад інтелектуальну обробку документів (IDP), розмовний штучний інтелект, інтелектуальний аналіз процесів, інтелектуальну автоматизацію та інші. Крім того, великі мовні моделі та базові моделі використовуватимуться в процесі проектування та створення варіантів використання, що пришвидшить розробку та час для отримання цінності для клієнтів. Створений на основі відкритої екосистеми, Laiye допомагає компаніям оптимізувати технології, які вони вже мають. Laiye є першою компанією у своїй галузі, яка зобов’язалася повернути 100% ліцензійних зборів, якщо погоджені результати не будуть досягнуті.

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Вебсайт: laiye.com

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