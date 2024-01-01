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Kore.AI

Kore.AI

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Вебсайт: kore.ai

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Kore.ai є провідним постачальником передового штучного інтелекту з десятирічним досвідом у допомозі підприємствам реалізувати цінність бізнесу шляхом безпечного та відповідального використання штучного інтелекту. Інноваційна платформа компанії, інструменти та рішення без використання коду використовуються для забезпечення наскрізного досвіду клієнтів і співробітників від автоматизованого до людського, а також для створення генеративних програм із підтримкою ШІ. Kore.ai використовує відкритий підхід, що дозволяє компаніям вибирати магістратуру та інфраструктуру, які найкраще відповідають їхнім бізнес-потребам. Kore.ai, якому довіряють понад 200 партнерів і 400 компаній зі списку Fortune 2000, допомагає їм орієнтуватися у їхній стратегії ШІ. Компанія має потужне портфоліо патентів у сфері штучного інтелекту, а провідні аналітики визнали її лідером і інноватором. Штаб-квартира компанії знаходиться в Орландо. Корея має мережу офісів для підтримки клієнтів, зокрема в Індії, Великобританії, на Близькому Сході, в Японії, Південній Кореї та Європі.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: kore.ai

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Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Engati

Engati

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