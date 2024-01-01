Kore.ai є провідним постачальником передового штучного інтелекту з десятирічним досвідом у допомозі підприємствам реалізувати цінність бізнесу шляхом безпечного та відповідального використання штучного інтелекту. Інноваційна платформа компанії, інструменти та рішення без використання коду використовуються для забезпечення наскрізного досвіду клієнтів і співробітників від автоматизованого до людського, а також для створення генеративних програм із підтримкою ШІ. Kore.ai використовує відкритий підхід, що дозволяє компаніям вибирати магістратуру та інфраструктуру, які найкраще відповідають їхнім бізнес-потребам. Kore.ai, якому довіряють понад 200 партнерів і 400 компаній зі списку Fortune 2000, допомагає їм орієнтуватися у їхній стратегії ШІ. Компанія має потужне портфоліо патентів у сфері штучного інтелекту, а провідні аналітики визнали її лідером і інноватором. Штаб-квартира компанії знаходиться в Орландо. Корея має мережу офісів для підтримки клієнтів, зокрема в Індії, Великобританії, на Близькому Сході, в Японії, Південній Кореї та Європі.

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Вебсайт: kore.ai

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