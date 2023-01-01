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JustGiving

JustGiving

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Вебсайт: justgiving.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Збирайте кошти або робіть пожертви за допомогою JustGiving, провідної у світі онлайн-платформи збору коштів, яка допомагає благодійним організаціям заробляти більше за допомогою GiftAid

Вебсайт: justgiving.com

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