WebCatalog
GiveSendGo

GiveSendGo

givesendgo.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GiveSendGo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

GiveSendGo є провідною платформою для збору коштів на свободу.

Вебсайт: givesendgo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GiveSendGo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

JustGiving

JustGiving

justgiving.com

Givergy

Givergy

givergy.com

Classy

Classy

classy.org

Mightycause

Mightycause

mightycause.com

Strapi

Strapi

strapi.io

Open Collective

Open Collective

opencollective.com

Give Lively

Give Lively

givelively.org

Codeberg

Codeberg

codeberg.org

Ketto

Ketto

ketto.org

GoFundMe

GoFundMe

gofundme.com

Disroot

Disroot

Space

Greater Giving

Greater Giving

greatergiving.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності