WebCatalog
Joyland

Joyland

joyland.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Joyland» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Joyland — це онлайн-простір із десятками персонажів зі штучним інтелектом, які готові взаємодіяти з вами. Шукаєте коханця, компаньйона, порадника чи найкращого друга? Налагодьте свої наступні стосунки та відкрийте для себе Joyland.

Вебсайт: joyland.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Joyland». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Parship

Parship

parship.com

Yodayo

Yodayo

yodayo.com

Redtail

Redtail

redtailtechnology.com

Candy.ai

Candy.ai

candy.ai

Hero Forge

Hero Forge

heroforge.com

Coated

Coated

coated.ai

SilverSingles

SilverSingles

silversingles.com

Capturelab

Capturelab

capturelab.gg

Anima AI

Anima AI

myanima.ai

Hyperice

Hyperice

hyperice.com

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

DatingbyAI

DatingbyAI

datingbyai.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності