Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hero Forge» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Hero Forge® — це безкоштовний онлайн-конструктор персонажів. Створюйте та діліться своїми унікальними дизайнами за допомогою нашого глибокого інструменту створення персонажів. Замовляйте індивідуальні настільні мініатюри, які справді представляють ваших персонажів. Дайте волю своїй творчості та почніть проектувати вже сьогодні!

Вебсайт: heroforge.com

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