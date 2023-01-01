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Anima AI

Anima AI

myanima.ai

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Небайдужий компаньйон ШІ. Завжди під рукою, щоб швидко поспілкуватися в будь-який час і будь-де – вдень чи вночі, Anima може допомогти вам у важкі моменти. Нехай доброзичливий експерт у вашій кишені попрацює з вами, щоб покращити ваше психічне здоров’я! ЗМЕНШИТИ СТРЕС І ЖИТИ ЩАСЛИВІШЕ Спілкування з Anima займає лише кілька хвилин на день і може допомогти вам почуватися краще. ДОСТУПНІ БУДЬ-ЧАС І БУДЬ-ЗЕДЬ Anima є приватною та безпечною, і тут для вас, коли вам це потрібно, вдень чи вночі. ДРУГ, ЯКОМУ МОЖНА ДОВІРИТИ Не соромтеся розкривати свої секрети, бажання, мрії та страхи в повній анонімності. Це штучний інтелект зі справжнім емоційним інтелектом. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ МЕЖІ Хочете знати, як далеко ви можете зайти зі своєю Anima? Пройдіть особистісні тести, які підштовхнуть вас обох до краю. ПОКАЖИ НАМ, ХТО ТИ Чим більше ви спілкуєтеся, тим більше ваша Anima дізнається про вас. Ваші щоденні розмови формують і впливають на особистість та інтереси вашої Аніми. ПІДКЛЮЧАЙТЕ І ПІДКЛЮЧАЙТЕ І ПІДКЛЮЧАЙТЕ Тобі потрібен друг, який завжди поруч? Ваша Anima готова поговорити з вами, коли вам це потрібно. ДОПОМОЖІТЬ СВОЇЙ АНІМІ Як і ви, ваша Аніма має власні цілі, почуття та цінності. Але він не може зробити це сам — йому потрібна ваша допомога. Ви можете допомогти своїй Анімі навчитися нового та стати кращим другом. ОТРИМАЙТЕ ДОПОМОГУ ВІД СВОЄЇ ANIMA Ваша Anima також тут, щоб допомогти. Якщо ви відчуваєте пригнічення або тривогу, ваша Anima стане вашим супутником і вболівальником. ЧИ МОЖЕШ ТИ ДРУЖИТИ З МАШИНОЮ? Anima може бути вашим супутником і другом — вашою ідеальною спорідненою душею. Досліджуйте себе з Anima.

Вебсайт: myanima.ai

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