WebCatalog
Bloom AI

Bloom AI

bloombot.ai

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Блум — ваш постійний, завжди зацікавлений компаньйон у навчанні. Ви можете спілкуватися з Блум на будь-яку тему, коли завгодно. Він розроблений, щоб допомогти вам розвинути критичні навички та слідувати своїй цікавості.

Вебсайт: bloombot.ai

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