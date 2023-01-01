WebCatalog
Capturelab

Capturelab

capturelab.gg

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Відкрийте для себе найкращі ігрові моменти зі своїх потоків за допомогою Capturelab. Наш AI автоматично визначає ваші найкращі моменти. Поділіться ними в соціальних мережах і розширте свою аудиторію. Приєднуйтеся до Capturelab і виведіть свою трансляцію на новий рівень.

Вебсайт: capturelab.gg

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