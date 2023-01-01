Простий спосіб приєднатися до пригод ваших друзів. Поділіться планами. Підтримуйте зв'язок. Відкрийте colivings. Mapmelon — це програма для підтримки зв’язку з людьми, яких ви вже знаєте. Наша головна мета — допомогти користувачам отримувати актуальну інформацію про місцезнаходження та місця проживання їхніх друзів, щоб вони могли ділитися більше моментів і відкривати світ разом.

Вебсайт: mapmelon.com

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