Isetan Singapore була зареєстрована в 1970 році та стала публічною компанією в 1981 році. Будучи першим японським універмагом у Сінгапурі, ми наразі маємо 3 універмаги Isetan у Сінгапурі. Відчуйте безперебійний досвід покупок за допомогою нашого додатка онлайн і офлайн в Isetan Scotts, Isetan Serangoon Central, Isetan Tampines і Isetan Online Store.

Вебсайт: isetan.com.sg

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