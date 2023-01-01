IPaidThat — це програмне забезпечення, яке використовує штучний інтелект і машинне навчання для автоматичного збору всіх рахунків-фактур у поштових скриньках. Якщо деякі з них не надсилаються на поштову скриньку, програмне забезпечення шукає їх на веб-сайтах постачальників. Він також імпортує банківські операції, щоб порівняти дані та перевірити, чи все добре збігається. Якщо документ, що підтверджує, відсутній, надсилається повідомлення. Також доступний мобільний додаток для сканування та імпорту рахунків витрат шляхом фотографування.

Вебсайт: ipaidthat.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «iPaidThat». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.