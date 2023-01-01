WebCatalog
iPaidThat

iPaidThat

ipaidthat.io

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

IPaidThat — це програмне забезпечення, яке використовує штучний інтелект і машинне навчання для автоматичного збору всіх рахунків-фактур у поштових скриньках. Якщо деякі з них не надсилаються на поштову скриньку, програмне забезпечення шукає їх на веб-сайтах постачальників. Він також імпортує банківські операції, щоб порівняти дані та перевірити, чи все добре збігається. Якщо документ, що підтверджує, відсутній, надсилається повідомлення. Також доступний мобільний додаток для сканування та імпорту рахунків витрат шляхом фотографування.

Вебсайт: ipaidthat.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «iPaidThat». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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